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BM açıkladı: Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı

BM açıkladı: Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı
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Birleşmiş Milletler (BM), Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını kaydeden Dujarric, bunun temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi.

Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

Etiketler bm gazze Yardım
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