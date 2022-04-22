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BM Genel Sekreteri Guterres Putin ile görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres Putin ile görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Önümüzdeki hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşecek.

Guterres'in Putin'den "Ukrayna'da barışın acilen sağlanması"nı talep edileceği düşünülüyor. Guterres'in Ukrayna hükümetiyle de temas halinde olduğu belirtiliyor. 

Etiketler BM Genel Sekreteri Guterres
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