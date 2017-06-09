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  3. 09 Haziran 2017 23:54

BM resti çekti ! ''Bizi bağlamaz''

Birleşmiş Milletler, yaşanan Katar krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

BM resti çekti ! ''Bizi bağlamaz''
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Birleşmiş Milletler (BM), bazı Arap  ülkeleri tarafından hazırlanan "terör listesi"ne ilişkin, BM Güvenlik Konseyi dışında hazırlanan yaptırım listelerinin BM'yi bağlamadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın  toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın yayınladıkları ortak bildiri ile Katar tarafından  desteklenen bazı kişi ve kurumları içeren "terör listesi" haberlerini takip  ettiklerini söyledi.

BM ile ortak yardım faaliyetlerinde bulunan "Qatar Charity'nin" de  listede yer almasını değerlendiren Dujarric, "Prensip olarak BM, sadece BM  Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği yaptırım listesine bağlıdır. BM bunun dışındaki  listeleri dikkate alma durumunda değildir." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Qatar Charity ile yıllar  içinde güçlü bir işbirliği ve ortaklık geliştirdiğini vurgulayan Dujarric, bu  işbirliğinin siyasi değil ortak insani prensiplere dayandığını belirtti.

BM'nin Qatar Charity ile Yemen, Irak ve Suriye'de önemli çalışmalara  imza attığını dile getiren Dujarric, iki kurum arasında maddi yardım alma verme  ilişkisi olmadığını, yardım çalışmalarını birlikte koordine ettiklerini söyledi.

"Diplomatik çabaların başarılı olmasını umuyoruz"

Dujarric, bölgedeki gerginlik nedeniyle birçok diplomatik inisiyatifin  de gündeme geldiğini belirterek, bu çabaların başarılı olmasını umduklarını ifade  etti.

Diplomatik çözüm için katkı sağlayabilecek tüm tarafların destek  vermesini istediklerini vurgulayan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio  Guterres'in bu kapsamda Kazakistan'ın Başkenti Astana'da birçok liderle teması  olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın  yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır  kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı  açıklanmıştı.

AA

arap ülkeleri , terör listesi , kriz , birleşmiş milletler , katar