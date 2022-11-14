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BM'de kabul edildi: Rusya savaş tazminatı ödeyecek

BM'de kabul edildi: Rusya savaş tazminatı ödeyecek
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BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.

BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73’e karşı 94 "lehte" oy ile kabul edildi.

Etiketler rusya ukrayna
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