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BM'den Gazze açıklaması: Acil sağlık hizmetine ihtiyacı var

BM'den Gazze açıklaması: Acil sağlık hizmetine ihtiyacı var
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

UNRWA'nın X platformundan yapılan yazılı açıklamada, ciddi ölçülere ulaşan ilaç ve yakıt sıkıntısının Gazze'deki yaralıları kurtarma operasyonlarını aksattığı kaydedildi.

Yardımların bölgeye güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaşımı için daha fazla beklenemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu ve UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyet gösterebildiği" ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler bm gazze açıklama sağlık
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