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Bodrum kattaki gizli bölmede 26 çocuk bulundu

Bodrum kattaki gizli bölmede 26 çocuk bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde 6 çocuğa bakma izni olan bir kreş sahibinin bodrum katında yaptırdığı gizli bölmeden 26 çocuk çıktı. Kreş sahibi kadın çocuk istismarı suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki 4. Adli Bölge Savcılığı Sözcüsü Howard Black bir Kreş sahibinin bodrum katında 26 çocuğu sakladığı için çocuk istismarı suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

SIRT ÇANTALARI VE AĞLAMA SESLERİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Mahkeme belgelerine göre polis, Play Mountain Place kreşini işleten Carla Faith'in işletmesinde ruhsatının bakmasına izin verdiğinden daha fazla çocuğa ev sahipliği yaptığına dair şikayetler aldıktan sonra Kasım 2019'da kreşi ziyaret etti.

Kreşte bakılmasına izin verilen çocuk sayısı sadece altıydı. Kamera görüntülerine göre Faith konrole gelen polislere kreşte hiçbir çocuğa bakmadığını söyledi ancak ekipler bir yığın sırt çantası gördü ve çocukların ağlama seslerini duydu.

GİZLİ DUVARLA SAKLAMIŞ

Polis yaptığı açıklamada Faith'in suçunu ısrarla reddettiğini ve yaptıkları arama sırasında Viktorya döneminden kalma evin içinde mobilyalı bir bodruma açılan gizli bir duvar bulduklarını söyledi.

Etiketler abd kreş
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