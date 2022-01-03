Böyle anne olmaz olsun! 5 yaşındaki kızına seks ticareti yaptırdı

ABD’nin Alabama kentinde boş bir evde ölü olarak bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğrayıp öldürüldüğü iddia edildi.

Kızını öldürmekle suçlanan anne Siple kızının cenazesine katılamadığı için ağladığı bildirildi.

Aralık ayında çocuğunun kayıp olduğunu polise bildiren annenin salı günü tutuklandığı açıklandı.

Polise verdiği bilgide, çocuğunun önce uyuduğunu ve sonra evden gittiğini ve kapının aralık olduğunu söyledi.

Yetkililer, öldürülen çocuğun cinsel saldırıdan sonra boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

Anne Kristy Siple ve sevgilisi Jeremy Williams’ın tutuklandığı açıklandı.

Yetkililerin açıklamasına göre, Jeremy Williams’ın daha öncede tecavüz, cinayet ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla yargılandığı duyuruldu.

Cenaze törenine katılamayan Kristy Siple, “Ben bir anneyim. Bununla hiçbir ilgim yok.” dediği bildirildi.