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Brezilya’nın eski Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
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Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun karın ağrısı nedeniyle ABD'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya'da geçtiğimiz sene 30 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından aralık ayında ABD’ye gelen eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde bulunan AdventHealth Celebration Hastanesine kaldırıldığı belirtilerek, Bolsonaro’nun sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki bir miting sırasında bıçaklanmasından bu yana “karın ağrısı” şikayetiyle daha öncede hastaneye kaldırılmıştı.

Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın göreve başladığı 1 Ocak’tan önce ABD’ye gelmişti.

Etiketler abd devlet başkan brezilya
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