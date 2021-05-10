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  3. Bu kağıt parçasına 16 milyon dolar değer biçildi

Bu kağıt parçasına 16 milyon dolar değer biçildi

Leonardo da Vinci'nin çizdiği minik bir ayı taslağının, açık artırmada 16 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor.

Satışı düzenleyen müzayede evi Christie's'e göre bu eser, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında kalan sekiz Leonardo çiziminden biri. 8 inç kareden daha küçük olan çizim, gümüş uç kullanılarak soluk pembe-bej kağıt üzerine yapıldı.

Taslak, yüzyıllar boyunca birkaç kez el değiştirdi. Aslında, bir zamanlar Christie's tarafından 1860'da sadece 2,50 sterline satılmıştı. O zamandan beri Londra'daki Ulusal Galeri, Louvre Abu Dabi ve Saint Petersburg'daki Devlet Ermitaj Müzesi gibi büyük kurumlarda sergileniyor.

Sanatçının imzasını içeren çizim, bu ayın sonlarında Hong Kong'da sergilenecek. Çizim; 8 Temmuz'da gerçekleşecek açık artırmanın en önemli parçası olacak ve parçanın tahmini olarak 11,4 milyon dolar ile 16,7 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Etiketler Leonardo da Vinci ayı taslak çizim
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