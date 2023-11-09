Bu yanardağ patlaması sonrasında Dünya harita değişti

Japonya'da deniz altındaki bir yanardağın patlaması sonucu yeni bir ada gün yüzüne çıktı.

Japonya açıklarındaki Iwo Jima Adası yakınında yeni bir ada ortaya çıktı.

Deniz altındaki yanardağda yaşanan patlamalar sonucu oluşan kara parçası, dünyanın en yeni adası oldu.

Yaklaşık 3 haftadır süren yanardağ patlamalarında Pasifik Okyanusu’ndaki Iwo Jima Adası’nda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, yanardağda patlamaların daha önce de yaşandığını ancak ilk defa gözle görülür jeolojik değişimler yaşandığını belirtti.

Patlamaların devam etmesiyle adanın daha da büyüyebileceği kaydedildi.

Japonya açıklarında 2013’te de Nişinoşima Yanardağı’ndaki faaliyet sonucu küçük bir ada ortaya çıkmıştı.