Bu yumurtaların tanesi 10 milyon dolar

Dünyanın en değerli yumurtaları olarak bilinen, tanesi 10 milyon dolar olan Faberge yumurtaları İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenecek. Serginin biletleri ise kısa sürede tükendi.

Rus Çarı için deve kuşu yumurtasından mücevherlerle bezenerek tasarlanan Faberge ailesinin 'Faberge İmparatorluk Yumurtaları', İngiltere’nin başkenti Londra’da sergilenmeye başlandı.

Deve kuşu yumurtasının içini ve dışını paha biçilmez mücevherle bezeyen Carl Faberge’in Faberge İmparatorluk Yumurtaları sergisinin biletleri şimdiden tükenmek üzere.

Rus Çarı 3. Alexandr’ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı’nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge Yumurtaları, Londra’nın Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Serginin özel gösterim biletleri şimdiden tükenmek üzere. Günümüze sadece 43 tanesinin ulaştığı 50 yumurtanın tasarımı, Carl Faberge liderliğinde Faberge ailesi ve tasarımcıları tarafından yapıldı.

DEĞERLERİ, 10 MİLYON DOLARLA İFADE EDİLİYOR

Rusya’da Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti.

Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge Yumurtaları’nın tanesine 10 milyon Dolar değer biçiliyor. Çoğunlukla bu büyük yumurtaların içinde sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut.

Çar 2. Nicholas için 1913’te annesine verilmek üzere tasarlanan Kış Yumurtası, cam kadar ince oyulmuş kaya kristalinden yapılma. Yumurtanın içinde yer alan minyatür çiçek sepetinin üzerinde 1378 elmas bulunuyor ve Kış Yumurtası, 2002 yılında 9,6 milyon dolara satıldı.

PASKALYA YUMURTASINDAN FABERGE YUMURTASI’NA

Rus Çarı 3. Alexandr, 1885’te Hıristiyanların Paskalya Bayramı için eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye edilmek üzere mücevher tasarımcısı Carl Faberge’i görevlendirdi. Paskalya Bayramı’nda kullanılan yumurtalardan ilham alan Faberge, İmparatoriçe için devekuşu yumurtasının içini ve dışını mücevher kaplayarak yumurtayı tasarladı.

İlk yumurtanın çok beğenilmesi üzerine her yıl paskalya bayramında üretim süreci Çar’dan bile gizli tutularak Faberge İmparatorluk Yumurtaları, Çarlık’ta bir gelenek halini aldı.

DHA