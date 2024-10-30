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Burası dünyanın en yalnız ülkesi: Halk kendini sigara ve yemeğe verdi

Burası dünyanın en yalnız ülkesi: Halk kendini sigara ve yemeğe verdi
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Pasifik ada ülkesi Nauru, dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl sadece 200 turistin ziyaret ettiği ada ülkesi, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

Nauru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük bir ada ülkesidir. Dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri olan Nauru, yaklaşık 21 kilometrekarelik bir alana sahiptir. 10 bin civarında bir nüfusu var.

TEK YOL HAVA

Nauru'ya ulaşmanın tek yolu hava yoluyla mümkün, çünkü adayı çevreleyen mercan resifleri gemilerin yanaşmasını imkansız hale getiriyor.  

EN YALNIZ ÜLKE

İzole konumu ve sınırlı turizm olanakları ile dikkat çeken ülkeyi her yıl yalnızca 200 civarında turist ziyaret ediyor. Bu da Nauru'yu dünyanın en az ziyaret edilen en yalnız ülkesi yapıyor. 

Pasifik ada ülkesi Nauru, dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl sadece 200 turistin ziyaret ettiği ada ülkesi, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

GSYİH EN YÜKSEK SEVİYELERDEYDİ

Tarihine bakıldığında, Nauru'nun bir zamanlar fosfat zenginlikleri ile dolu olduğu görülüyor. 1975 yılında, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından dünyanın en yüksek seviyesine ulaşması, bu zenginliğin bir göstergesi. Ancak fosfat rezervlerinin tükenmesiyle birlikte ülkenin ekonomik durumu kötüleşti.

OBEZİTEDE İLK SIRADA

Madencilik nedeniyle adadaki toprakların artık tarıma elverişli olmadığı ve tüm gıdanın ithal edilmek zorunda kalındığı belirtiyor. 

Bu da ülkedeki obezite salgınına katkıda bulunuyor. 

Dünya Obezite Federasyonu’nun verilerine göre, Nauru’nun nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı obez olarak tanımlanıyor. 

Pasifik ada ülkesi Nauru, dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl sadece 200 turistin ziyaret ettiği ada ülkesi, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

EN ÇOK SİGARA TÜKETEN ÜLKE

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülke, yüzde 52,1 ile dünyada en yüksek sigara içme oranına sahip.

Nauru, demokratik bir yönetim sistemine sahiptir. Fiili olarak başkent Yaren kabul edilese de Nauru Cumhuriyeti'nde resmi bir başkent veya şehir yoktur, yalnızca belirli bölgeler vardır. Ancak birçok hükümet binası Yaren'de bulunmaktadır.

Nauru halkı, yurt dışında yaptığı yatırımlardan gelen kiralar ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Pasifik ada ülkesi Nauru, dünyanın en küçük bağımsız cumhuriyetlerinden biri. Her yıl sadece 200 turistin ziyaret ettiği ada ülkesi, yüksek obezite oranı ve sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

Etiketler Nauru obezite sigara
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