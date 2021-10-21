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Çalılıkların arasından çıkan yılanı görünce gözlerine inanamadı

Çalılıkların arasından çıkan yılanı görünce gözlerine inanamadı

Dominika yağmur ormanlarında gezintiye çıkan bir adam, çalılıkların arasındaki dev yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Dominika yağmur ormanlarında meydana gelen olay, duyanlarda şaşkınlığa neden oldu. Ormanda ilerleyen bir adam, çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan nedeniyle büyük korku yaşadı. Neredeyse 10 metre uzunluğundaki yılanı görüntülemeye başlayan adamın şaşkınlığı her halinden belli oldu.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ ÇAĞRILDI
Dev yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için vinç çağrıldı. Ormana gelen vinç, kepçesine aldığı yılanı güçlükle taşıyabildi. Görüntüleri kaydeden adam, "Yılanı gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Aman tanrım, annemi istiyorum dedim" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA TIKLANMA ALDI
Adam sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Dünyanın en büyük yılanı olduğu belirtilen yılanı görmek isteyen 1 milyon kişi videoya tıkladı.

Etiketler orman çalılık dev yılan
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