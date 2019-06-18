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  3. 18 Haziran 2019 14:17

Cami saldırısı görüntülerini paylaşan iş adamı için karar verildi

Yeni Zelanda'da 15 mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısı görüntülerini paylaşan ve görüntüleri 30 derneğe gönderen iş adamı 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cami saldırısı görüntülerini paylaşan iş adamı için karar verildi
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Yeni Zelanda’nın Chrischurch şehrinde 15 Mart'ta İslam düşmanı bir Avustralyalının 2 camiye yaptığı ve 51 Müslümanı namaz kılarken öldürdüğü olayın görüntülerini Facebook sayfasından paylaşan 6 kişiden biri olan Yeni Zelandalı iş insanı Philip Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Stephen O'Driscoll, iş adamı Philip Arps’ın korkunç görüntüleri paylaşırken Müslümanlara karşı hiçbir empati duymadığını, görüntülerin Müslümanları rahatsız edeceğini düşünmediğini ve bundan pişmanlık duymadığını söyledi.

Yargıç, Arps'ın kendisini Almanya’nın Nazi lideri Hitler’in komutanlarından Rudolf Hess'e benzettiğini, görüntüleri gönderdiği bir kişiden de katledilen Müslümanların sayısının da eklendiği üzerinde 'Haçlı hedef işaretli' bulunan bir hashtag açmasını istediğini söyledi.

Yargıç ayrıca, Stephen Arps’in iki camide yapılan toplu katliamın görüntüsünü 30 derneğe gönderdiğini belirterek, görüntülerin paylaşımını din ve ırk düşmanlığı adı altında toplu cinayeti kutsama olarak tanımladı. 

Arps'ın avukatı Anselm Williams, Arps’ın hapis cezasına çarptırılmamasını isteyerek mahkemenin kararını temyize gönderdi.

İHA

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