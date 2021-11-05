Canlı yayında ilginç diyalog: ''Öpüşelim mi, sarılalım mı ?''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ülkenin en üst düzey ‘onur nişanını’ verirken ikili arasında ilginç anlar yaşandı.

Görevini devretme hazırlığında olan Merkel ile Macron, sıcak bir kucaklaşmayla vedalaştı. Macron, Merkel’e “Avrupa’yı birarada tuttuğu için” teşekkür etti.

Macron, Almanya başbakanlığı sürecinde dört Fransa cumhurbaşkanı tanıyan Angela Merkel’e kendisine öğrettikleri için de teşekkür etti.

Macron, “Başbakan olduğunuzdan bu yana Fransa sizi tanımayı ve sevmeyi öğrendi" dedi.

Merkel’in ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile, daha sonra mali kriz sırasında Nicolas Sarkozy ile ve terör ve göç krizi dönemlerinde François Hollande ile çalıştığını hatırlatan Macron, kendisiyle de Covid-19 krizinde çalıştığını belirtti.

Macron, “Bütün bu şoklar sürecinde Avrupa’yı bir arada tutmak için çalıştınız. Umarım bize öğrettiğiniz güçlü fırtınalar karşısında güçlü durma, herkesin birlikte kalmaya devam etmesi dersleri bizimle kalır" dedi.