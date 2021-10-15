Canlı yayında yakılarak öldürülmüştü! Cani kocaya idam cezası

Çin'de geçtiğimiz yıl canlı yayında yakılarak öldürülen sosyal medya fenomeni kadının eski kocasına idam cezası verildi.

Çin'de, tam olarak bir yıla yakın bir zaman önce canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtilen TikTok fenomeni bir kadın yaşamını yitirdi. Olay ülkede büyük öfke yaratırken kadının çocukları için internet üzerinden bir günde bir milyon yuan (yaklaşık 146 bin Dolar) yardım toplandı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çengdu kentindeki olay 14 Eylül'de meydana geldi.

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de yüz binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen Lamu adlı kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.

Talihsiz kadının eski kocasının aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu’nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu 2 Ekim 2020'de hayatını kaybetti ve eski kocası Tang gözaltına alındı.

Sincan eyaletinde meydana gelen cinayetin davası bir yıl devam ettikten sonra sonuçlandı ve suçu sabit görülen eski koca idam cezasına çarptırıldı. Cani eski koca Tang Lu 30 yaşındaki Lamu'yu üzerine benzin dökerek ateşe vermek suretiyle öldürmekten ölüm cezası aldı.

Mahkeme Tang'ın işlediği cinayetler ilgili olarak "bilinçli Cinayet" kararı verirken suçun işlenme şeklini 'korkunç derecede vahşi' ve sosyal anlamda etkisini de 'çok kötü' olarak nitelendirdi.

Talihsiz kadının Tang Lu'dan daha önce bir kez boşandığı ancak ikna edilerek tekrar bir araya geldiği biliniyor. Çaresiz kadının sürekli olarak ev içi şiddete maruz kaldığı ve aslında bu hayattan kurtulmak için sosyal medya kullanıcısı olarak kendine yeni bir yol çizmeye çalıştığı da aile üyeleri tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

Devlet denetimindeki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre, kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu. Lamu ilk ayrılıklarından sonra, Tang'la yeniden evlenmeyi kabul etti ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü.

Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen, hiçbir şey yapılmadığını söylüyor.

Babasının evine sığındığı bir durumda ve o evin mutfağında canice katledilen kadın Çin'de son yıllarda giderek artan kadına şiddet ve iç içi şiddet vakaları için sembol haline gelmiş ve dava birçok kadın hakları örgütü tarafından da sahiplenilmişti.

Olay ülkede büyük infiale neden oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili paylaşımda bulundu.