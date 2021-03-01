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Çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürüklediler!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledikleri an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Çin Mahallesi'ndeki bulvarda meydana geldi.

Araçla gerçekleştirilen kapkaç olayında soyguncular, aracın arka kapısını açarak kadının çantasına uzandı. Çantasını bırakmamamakta direnen kadın, hareket eden araçla birlikte yolda metrelerce sürüklendi.

"Her şeyden çok korkuyor"

Olaya karışan Jenny adlı kadının eşi Eric, ABD medyasına yaptığı açıklamada,“Eşim saldırının psikolojik etkisini hala atlatamıyor. Şu anda her şeyden çok, korkuyor” dedi. Oakland Polis Teşkilatı, olayın kapsamlı incelendiğini, soyguncuların arandığını duyurdu.

Etiketler abd araç sürükleme
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