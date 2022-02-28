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Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı arasında kritik görüşme: Türkiye'ye teşekkür

Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı arasında kritik görüşme: Türkiye'ye teşekkür

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Blinken'ın Montrö kararından ve Ukrayna’ya desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MONTRÖ AÇIKLAMASI
Montrö'nün hükümlerini uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir. Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı" dedi.

Etiketler abd montrö görüşme
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