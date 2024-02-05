Çeçen lider Kadirov ''kıyak'' atamalara doymadı

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 14 çocuğunu ve akrabalarını hükümette üst düzey görevlere atadı.

Ukrayna savaşında Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını da hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor.

Kadirov son olarak da 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atadı. Karar, hükümetin sosyal medya hesabından açıklandı.

47 yaşındaki eski milis lideri, ekim ayında da daha önce Kültür Bakanı olan 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmişti. Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olmuştu.

27 yaşındaki yeğeni Hamzat'ı güvenlik danışmanı yapan Çeçen liderin damadı tarım, bacanağı ulaştırma bakanı. Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

Çeçen lider son dönemde şiş yüzü ve sağlıksız görüntüsü nedeniyle "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarıyla gündemde ancak bu haberler doğrulanmadı.