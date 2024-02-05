  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çeçen lider Kadirov ''kıyak'' atamalara doymadı

Çeçen lider Kadirov ''kıyak'' atamalara doymadı

Çeçen lider Kadirov ''kıyak'' atamalara doymadı
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 14 çocuğunu ve akrabalarını hükümette üst düzey görevlere atadı.

Ukrayna savaşında Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını da hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor.

Kadirov son olarak da 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirova'yı hükümette başkan yardımcılığı görevine atadı. Karar, hükümetin sosyal medya hesabından açıklandı.

47 yaşındaki eski milis lideri, ekim ayında da daha önce Kültür Bakanı olan 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmişti. Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olmuştu.

27 yaşındaki yeğeni Hamzat'ı güvenlik danışmanı yapan Çeçen liderin damadı tarım, bacanağı ulaştırma bakanı. Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

Çeçen lider son dönemde şiş yüzü ve sağlıksız görüntüsü nedeniyle "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarıyla gündemde ancak bu haberler doğrulanmadı.

Etiketler çeçenistan ramazan kadirov
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Peş peşe heyelanların yaşandığı köy ikiye ayrıldı Peş peşe heyelanların yaşandığı köy ikiye ayrıldı ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Ocak 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı 60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı 60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı İngiliz emlak şirketi 2024'ün trendini açıkladı: ''Patlama yaşanacak'' İngiliz emlak şirketi 2024'ün trendini açıkladı: ''Patlama yaşanacak'' Asrın felaketinden önce, asrın felaketinden sonra... Bu fotoğraflar aynı yerlerde çekildi Asrın felaketinden önce, asrın felaketinden sonra... Bu fotoğraflar aynı yerlerde çekildi Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı Başak Demirtaşlı son İstanbul seçim anketi açıklandı Başak Demirtaşlı son İstanbul seçim anketi açıklandı Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu