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  3. 20 Mayıs 2020 22:42

Çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunu kazandı!

Fransa'da hayır işi amacıyla yapılan çekilişte, İtalyan bir kadın, Pablo Picasso'nun 1 milyon avro değerindeki yağlı boya tablosunun sahibi oldu.

Çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunu kazandı!
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Picasso'nun, organizatörlerin 1 milyon avro değer biçtiği Nature Morte (Still Life) tablosu için Paris'te Christie's müzayede evinde elektronik çekiliş düzenlendi. 

Tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu. Çekiliş için her biri 100 avrodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı. 

Bilet satışından elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi. 

Organizatörler, İtalya'da aralık ayında başka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, görünüşe göre Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı. 

Tablonun, milyarder koleksiyoncu David Nahmad tarafından çekiliş için verildiği, Nahmad'a 900 bin avro ödeme yapılacağı ifade edildi. 

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fransa , çekiliş , pablo picasso
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