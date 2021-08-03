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  3. Cenazede şoke eden an! Tabuttan canlı çıktı

Cenazede şoke eden an! Tabuttan canlı çıktı

Lübnan'da ölü olduğu gerekçesiyle cenazesi gömülmek üzere yola çıkarılan adam mezarlık içine yaklaşırken hareket etmeye başladı. Etrafında yas tutanları şaşkına çeviren kişi kalp masajı yapılarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

Lübnan’ın El Hirmil şehrinde, cenazesi kaldırılan bir adam hareket ederek etrafta toplanan kalabalığı şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kadının ağlayarak "cesede" dokunduğu, açık tabutun etrafında toplanan kalabalığın ise yas tuttuğu görülüyor.

Yas tutanlardan biri cenaze töreni sırasında ölü sanılan adamın nefes aldığını ve kıpırdadığı fark etti. Bunun üzerine etraftakiler hemen adama kalp mesajı yaparak ambulans çağırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Doktorlar, adamın hayatta olduğunu teyit etti ve tedavi almasını sağladı. Adamın neden ölü olarak tescil edildiği ise bilinmiyor.

 

Etiketler cenaze ölüm cenaze töreni canlandı ölmemiş kalp masajı
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