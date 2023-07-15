Cezasını kendileri verdi: Kenya'da muhtara ilginç ceza!

Kenya’da köyünde su kuyu açmak için toplanan parayı çaldığı iddia edilen muhtara ilginç bir ceza verildi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde köylünün parasını çaldığı iddia edilen muhtara verilen ceza yer aldı. Yerel kaynaklara göre, bir su kuyusu inşa edilmesi için köye büyük miktarda para bağışlandı. Ancak muhtar bağışlanan parayı kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Bu öğrenen köylüler ise büyük bir öfkeyle muhtarı cezalandırmak için harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde muhtar bir Hindistan cevizi ağacına bağlanarak cezalandırıldı. Yarı çıplak bir şekilde ağaca bağlanan muhtar köylüler tarafından kırbaçlandı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.