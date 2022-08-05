Çin-Tayvan gerilimi: Fransa'dan açıklama

Çin’in Fransa Büyükelçisi Lu Shaye, Çin-Tayvan arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamada, “Yeniden birleşmenin ardından halka birlik yönünde eğitimler vereceğiz” dedi.

Çin’in Fransa Büyükelçisi Lu Shaye, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ve Tayvan arasında artan gerilim hakkında katıldığı bir Fransız kanalında açıklamada bulundu. Büyükelçi Shaye, Pelosi'nin "gereksiz provokasyon" yaptığını ve çok fazla tehlikeye neden olduğunu söyledi. Shaye, Tayvan'daki çoğu insanın birkaç yıl önce yeniden birleşmeyi desteklediğini, ancak Tayvan Demokratik İlerleme Partisi'nin "Çin karşıtı" propagandası ile insanların beyinlerine ayrımcılığı aşıladığını iddia etti. Lu Shaye, Tayvan ve Çin arasındaki “tampon” ada olan Kinmen’in açık bir çatışma durumunda cephe konumunda olduğunun da altını çizdi. Büyükelçi Shaye ayrıca, "Yeniden birleşmenin ardından halka birlik yönünde eğitimler vereceğiz” ifadelerini kullandı. Tayvan halkının “vatansever duygularını geri kazanacağını” söyleyen Büyükelçi Shaye, eğitimin bu projenin ana silahı olacağını ve "tehdit altında değil" hür iradeyle gerçekleşeceği vurgusunu yaptı.

Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak gören Çin ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti. Diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması da Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriliyor.