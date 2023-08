Çin'de yapay et dönemi başlıyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de hükümet, gıda arzını güvence altına almanın yollarını arıyor.

Çinli start-up CellX, hükümetin 1,4 milyar insanı için gıda güvenliğini sağlama girişimleri arasında, bu hafta Şangay'da ülkenin ilk et fabrikasını kurdu.

Tesiste yılda "tek haneli ton" ekili et üretme kapasitesine sahip 2.000 litrelik bir biyoreaktör bulunuyor ve yakında daha fazla biyoreaktör eklenecek.

CellX'in kurucu ortağı ve CEO'su Ziliang Yang'a göre pilot tesis, büyük ölçekli üretimden önce yapay et yemek masasına getirmeye bir adım daha yakın.

Yang, South China Morning Post'a verdiği demeçte, "Bu pilot tesisten elde edilen bilgiler, 2025 yılına kadar tamamlamayı planladığımız ve yılda yüzlerce ton ürün üretebilecek olan ticari üretim tesisimiz için kullanılacak." dedi.

Yang'a göre pilot tesis, CellX'in üretim maliyetinin pound başına 100 doların altına düşmesine yardımcı olacak ve bu da onu birinci sınıf etlere karşı rekabetçi hale getirecek. 2025 yılında ticari bir üretim tesisinin devreye alınmasının maliyetleri daha da düşürmesi bekleniyor.

YAPAY ET TÜKETİMİ DÜNYADA NE DURUMDA?

Asya'nın en büyük et tüketen ülkelerinden biri olan Çin, nüfusunu beslemek ve ithalata bağımlılığı azaltmak için sürdürülebilir hayvansal protein kaynakları bulmayı hedefliyor. Yakın tarihli bir rapora göre, Çin'de et tüketimi 1970'lerden bu yana önemli ölçüde arttı ve önümüzdeki on yılda daha da artabilir.

Geçen yıl Pekin, biyo-ekonomi için 14. beş yıllık kalkınma planının bir parçası olarak bir gıda kaynağı olarak laboratuvarda yetiştirilen et de dahil olmak üzere sentetik proteinin geliştirilmesine desteğini ifade etti.

Yapay et, doğrudan hayvan hücrelerinin yetiştirilmesiyle üretilir, bu da yemek için hayvan yetiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Aralık 2020'de kültürlü et satışına izin veren ilk ülke Singapur oldu ve onu ABD izledi.