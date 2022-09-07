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Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi

Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 74’e yükseldi.

Çin’in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 12.52’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 74’e yükseldiği, 259 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 26 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, heyelan veya bina çökmesine eğilimli bölgelerden 21 binden fazla kişi tahliye edildi. Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.

Etiketler çin deprem
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