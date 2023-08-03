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Çin'den 18 yaşından küçüklere internet kullanımında sınırlama

Çin'den 18 yaşından küçüklere internet kullanımında sınırlama
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Çin, 18 yaşından küçüklerin mobil cihazlarda internet kullanımını sınırlamak için yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan yeni rehber kurallar düzenlemesini açıkladı.

Buna göre, çocuklar, 10.00-18.00 saatlerinde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamayacak.

Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabilecek.

Düzenleme çevrim içi oyun, video ve diğer içerik servisleri sağlayan Tencent, Douyin, Bilibili ve Kuaishou gibi internet platformlarını etkileyecek.

BİLGİ VERİLMEDİ
Rehber ilkeler, internet platformlarının kurallara uygun teknik düzenlemeleri yapmasını gerekli kılıyor. Şirketler, çocuk kullanıcılar için içeriklerini ve modüllerini zaman ve içerik kısıtlamalarına uyacak şekilde düzenliyor.

CAC, 2 Eylül'e dek yeni kurallara ilişkin kamuoyundan görüş alacaklarını bildirirken, yürürlük tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'de 2021 yılında yapılan düzenlemeyle çocukların çevrim içi oyun oynama süresi, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde bir saat ile sınırlandırılmıştı.

Etiketler çin internet savaş
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