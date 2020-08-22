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  3. 22 Ağustos 2020 16:40

Cinsel istismar mağduru genç modelin acı sonu

14 yaşında cinsel istismara maruz kaldığı için anne olamayacağını öğrenen 23 yaşındaki model Daisy Coleman, erkek arkadaşıyla görüntülü konuşurken silahla intihar etti.

Cinsel istismar mağduru genç modelin acı sonu
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2016 yılında Netflix'in belgesel programında 14 yaşındayken uğradığı cinsel istismarı anlatan 23 yaşındaki Amerikalı model ve dövme sanatçısı Daisy Coleman, hayatına son verdi.

ANNE OLAMAYACAĞINI ÖĞRENİNCE KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Yıllar önce yaşadığı cinsel istismardan dolayı çocuğunun olamayacağını öğrenen model, 4 Ağustos'ta sevgilisiyle görüntülü konuşurken kafasına silahla sıkarak canına kıydı. Kızının ölümünden sonra İngiliz The Sun'a konuşan acılı anne, kızının ölmeden birkaç gün önce doktora gittiğini ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendiğini söyledi.

"KIZIM TACİZ MESAJLARI ALIYORDU"
Doktorların kendisine yıllar önce yaşadığı cinsel istismardan dolayı rahmine zarar geldiğini bu nedenle de hiç bir zaman hamile kalmayacağını söylediklerini anlatan anne, geçen Aralık ayından bu yana kızının gizli bir hayranı olduğunu ve sürekli mesajlar atarak taciz ettiğinden de bahsetti.

"KIZIMIN PSİKOLOJİSİNDEN ANLAMADILAR"
Anne, kızına cinsel istismarda bulunan kişi ve o anları videoya kaydeden kişinin davalarının düştüğünü, doktorların kızının psikolojik durumunu anlamadıklarını ve kızına sürekli mesaj atan kişinin kızının ölümüne sebep olduklarını sözlerine ekledi. Anne kızının intihar etmeden önce bir müzik albümü çıkarmayı planladığını ama yaşadığı travmaların hayatını alt üst ettiğini belirtti.

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