Çocuk cinayeti şüphelisi linç edilerek öldürüldü

Meksika'da 8 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen 3 kişi linç girişimine uğradı. Şüphelilerden biri kalabalık tarafından darp edilerek öldürüldü.

DUVAR - Meksika’nın güneyinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğu öldürdüğünden şüphelenilen bir kadın, cinayeti protesto etmek için toplanan kalabalık tarafından linç edildi.

Camilla Gomez adlı çocuğun cesedinin 28 Mart Perşembe günü Taxco kentinde yol kenarında bulunması üzerine protestolar başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde, şüphelinin kalabalık tarafından darp edildiği, polisin ise izlediği görüldü. Kalabalığın cinayet şüphelisi olduğunu düşündüğü iki erkek de linç girişimine uğradı. Bu iki kişi olaydan sağ kurtuldu.

HAVUZLARINI KULLANMAK İÇİN KOMŞUNUN EVİNE GİTMİŞTİ

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 8 yaşındaki Gomez, yüzme havuzlarını kullanmak için bir komşularının evine girdikten sonra kaybolmuştu. Annesi, telefonuna fidye isteyen mesajların gelmesinden sonra polise ihbarda bulundu. Anne, Gomez'in girdiği evin bir başka evin güvenlik kamerasınca çekilen görüntülerini polise verdiğini, ancak polisin harekete geçmediğini anlattı. Daha sonra çocuğun cesedi yol kenarında bulundu ve yerel makamlar cinayetle ilgili olarak bir kadın ve iki erkeğin soruşturulduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİNİN ÖLÜMÜ 'PLANLI CİNAYET' OLARAK SORUŞTURULUYOR

Camilla Gomez'in yakınları, Taxco'da yaşayan halkla birlikte polisi hedef alan protestolara başladı. Kentte toplanan kalabalık, araçları devirdi, bir yola barikat kurdu ve cinayetten sorumlu olduklarına inandıkları üç kişinin etrafını sardı. Savcılık, cinayet şüphelisi kadının öldürülmesini 'planlı cinayet' olarak soruşturduklarını açıkladı.

Başkent Mexico City’nin 170 kilometre güneyindeki küçük bir kent olan Taxco, organize suçtan büyük bir zarar gören Guerrero eyaletinde yer alıyor. Öte yandan, Meksika’da daha önce de çocuklara karşı işlenen suçların şüphelileri linç edilmişti. Haziran 2022’de internette çocuk kaçırma suçuna karıştığı iddiaları yayılan bir siyasetçi 200 kişilik bir grup tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Kasım 2018’de de Puebla eyaletinde benzer iddiaların yayılmasının ardından bir dükkan sahibi linç edilmişti.