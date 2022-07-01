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Cruise gemisi buzdağına çarptı

Cruise gemisi buzdağına çarptı

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı. Hasar alan geminin düşük hızda Seattle'daki limana döndüğü açıklandı.

ABD merkezli gemi turu şirketi ‘Norwegian Cruise Line’ın gemisi, Alaska açıklarındaki bir buzdağına çarptı. O anlar gemideki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın ardından gezinin kalan kısmı iptal edildi. Hasar alan geminin düşük hızda Seattle'daki limana döndüğü açıklandı.

 

Etiketler Norwegian Cruise Line buzdağı alaska gemi turist kaza
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