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Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka sağlık yetkilileri, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının uygulanmasını tamamen durdurduklarını açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Danimarka'da kan pıhtılaşması endişesiyle daha önce durdurulan AstraZeneca aşısı tamamen durduruldu. 

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Letonya ve Litvanya AstraZeneca aşısını yeniden kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı. 

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Etiketler danimarka yan etki AstraZeneca aşısı
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