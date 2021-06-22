Darısı başımıza... Maske zorunluluğunu kaldırıyorlar

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 28 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Covid-19'a karşı nüfusunun yüzde 26'sını tamamen aşılayan İtalya'da, 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanlarda maske zorunluluğun kaldırılacağı duyuruldu. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgında günlük vakaların binin altına, ölümlerin 50'nin altına indiği İtalya'da, Speranza'nın talimatıyla Korona Virüsü Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.

Covid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçtiğimiz yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.