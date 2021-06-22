  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Darısı başımıza... Maske zorunluluğunu kaldırıyorlar

Darısı başımıza... Maske zorunluluğunu kaldırıyorlar

Darısı başımıza... Maske zorunluluğunu kaldırıyorlar

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 28 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Covid-19'a karşı nüfusunun yüzde 26'sını tamamen aşılayan İtalya'da, 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanlarda maske zorunluluğun kaldırılacağı duyuruldu. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgında günlük vakaların binin altına, ölümlerin 50'nin altına indiği İtalya'da, Speranza'nın talimatıyla Korona Virüsü Bilim-Teknik Kurulu, açık havada maske zorunluluğunu değerlendirmeye almıştı.

Covid-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçtiğimiz yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti. 

Etiketler italya maske maske zorunluluğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
28 saatte 10 katlı bina diktiler
''Garanti sever'' Katar'ın savaş uçakları Türkiye'ye geliyor!
Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
Emrah kendi kripto parasını çıkarıyor
Yeni varyanta karşı Biontech mi, Sinovac mı ?
Aynada kendisi bile tanıyamaz! Cansu Taşkın'ın makyajsız hali olay oldu
Deprem fırtınası sürüyor! Ege'de bir deprem daha
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler
Paraya para demeyecekler! İşte geleceğin meslekleri ve maaşları
Dünya alarmda: Delta mutasyonunun belirtileri açıklandı