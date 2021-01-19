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  3. 19 Ocak 2021 18:45

Dehşete düşüren olay! 12 yaşındaki çocuk, 8 aylık bebek doğurdu

Meksika'nın Tecamac şehrinde 15 yaşındaki erkek çocuğundan hamile kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu bir bebek dünyaya getirdi.

Dehşete düşüren olay! 12 yaşındaki çocuk, 8 aylık bebek doğurdu
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Meksika'nın Tecamac şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir erkek çocuğundan hamile kaldı. 

Belediye başkanı Mariela Gutierrez Escalante, sosyal medyadan bu haberi duyurarak bebeğin 8 aylık doğduğunu açıkladı. Mariela, paylaşımında anneye aylık maaş bağlandığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını söyledi.

 Bebekleri dünyaya gelen çift, 15 yaşındaki erkek çocuğunun babaannesi ile yaşayacak. Öte yandan aile, torun sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. 

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ise ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını aksine kendilerine destek olunduğunu anlattı.

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