Denizaltında skandal! Müstehcen film çekerken basıldılar

Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başladı.

ŞANTAJ KORKUSU VAR

Teğmen Claire Jenkins'in görev aldığı denizaltı üssü yetkilileri basının hedefinde. Kadının ayrıca adının Liam Doddington olduğu öğrenilen denizci sevgilisi bile birlikte düzenli olarak müstehcen görüntüler paylaştığı da ortaya çıktı. Kraliyet Donanması'nda, çiftin yabancı ajanlar tarafından şantaja uğrayabileceğine dair korkular bile var. Jenkins, geçen hafta kendisiyle yüzleşen üst düzey yetkililere gizli hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan donanma yetkilisi: "Bizim sorunumuz güvenlikle ilgili. Eğer bizden bir şey saklanıyorsa o zaman şantaja açık olabilirler. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor, daha fazla yorum yapmak uygun olmaz. Personelin değerlerimiz ve standartlarımıza uygun hareket etmediği durumlarda, uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki teğmen ayrıca, Tomahawk seyir füzelerinden de sorumluydu, denizde özel kuvvetler ve gizli eklemeler yapıyordu.