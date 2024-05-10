  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki sel felaketi için taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki sel felaketi için taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki sel felaketi için taziye
Güncelleme:

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 113'e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Brezilya’da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler brezilya taziye mesaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın uçuşta Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın uçuşta Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi AYM'den ''güvenlik soruşturması'' kararı AYM'den ''güvenlik soruşturması'' kararı Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta