Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, dün Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıların kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Cidde'de yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Saldırının "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiğini ifade eden Maliki, tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını aktarmıştı.

AA