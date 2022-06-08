DNA testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Doktor hastasını hamile bırakmış!

Çocuk sahibi olamayan Liz White isimli bir kadın yıllar sonra çocuğuna DNA testi yaptırarak hayatının şokunu yaşadı.

Liz White kocasına kısırlık teşhisi konulduğu için çocuk sahibi olamıyordu. Çift çocukları olması için doktora tedaviye gittiler. Tedavi sonuç verdi ve Yıllar sonra oğlu Matthew için DNA testi yaptıran kadın oğlunun eşinden olmadığını öğrendi. Talihsiz kadının doktoru Liz White’ı bilgisi ve rızası olmadan hamile bırakmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda oğlunun çok sayıda üvey kardeşi olduğu öğrenildi.

HAMİLE KALACAĞINI ÖĞRENEN KADIN UMUTLU HİSSETMİŞTİ

Liz White, Dr.Cline'ın kocasına kısırlık teşhisi koyduğunu ve genç çifte bebek sahibi olmak için tek şanslarının suni tohumlama yaptırmak olduğunu söylediğini söyledi. Liz White, "İlk kez umutlu olduğunu hissettim" dedi.

15 DENEMEDEN SONRA HAMİLE KALMIŞTI

15 denemeden sonra bir çocuğa hamile kalmaktan memnun olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra oğlu Matt White DNA testi yaptığında ve biyolojik babasının Dr. Cline olduğunu öğrendiğinde şok olduğunu söyledi.

ÇOK SAYIDA ÜVEY KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

Matt White yaptığı araştırmalar sonucunda 93 tane üvey kardeşi olduğunu öğrendi.

HASTALARINI ŞIRINGA YOLUYLA HAMİLE BIRAKTI

Son sayımda, Cline'ın en az 94 çocuğu vardı. Öğrenilen bilgilere göre Dr. Cline ofisinde mastürbasyon yapar, yan taraftaki tedavi odasına girer ve hastalara bir şırınga yardımı ile spermlerini verirdi.

DOKTOR SUÇLANAMADI

Bölge savcı yardımcısı hiçbir yasanın olmadığını ve doktorun tecavüzle suçlanamayacağını çünkü eylemlerinin güç ve rıza göstermeme bileşenlerini içermesi gerektiğini belirtti. Bir hukuk uzmanı doğurganlık dolandırıcılığının faillerinin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.