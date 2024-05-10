  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ozan Tufan'dan EURO 2024 açıklaması

Ozan Tufan'dan EURO 2024 açıklaması

Ozan Tufan'dan EURO 2024 açıklaması
Güncelleme:

Kariyerine Hull City'de devam eden Ozan Tufan EURO 2024 ile ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, haziran ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hull Live'a konuşan Tufan, "Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha iki sene önce Avrupa Şampiyonası'na gittim. Atmosfere, duygulara hakimim." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon iyi bir performans sergiledim." diyen Tufan, "İstatistiklerim iyi ve o uçakta olmayı umuyorum. Montella'nın beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum." dedi.

Tufan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçta verileceğini düşünmüyorum. Geçirdiğimiz sezonun tamamına baktığınızda iyi ve olumlu performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve turnuvada olmayı gerçekten çok istiyorum."

Milli formayı 65 kez giyen Tufan, 9 gole katkı yapmıştı.

Etiketler ozan tufan EURO 2024 uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi MEB ''tatil yok'' dedi, öğretmenler derse girmedi Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın uçuşta Dolar ve Euro yerinde sayıyor, altın uçuşta Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Sinan Ateş cinayetinde skandal iddia Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı Ucuz tatilin adresiydi... Sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim'' Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi AYM'den ''güvenlik soruşturması'' kararı AYM'den ''güvenlik soruşturması'' kararı Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta Türkiye'nin kırmızı altını 10 katı fiyatla tezgahta