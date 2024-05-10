Ozan Tufan'dan EURO 2024 açıklaması

Kariyerine Hull City'de devam eden Ozan Tufan EURO 2024 ile ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, haziran ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hull Live'a konuşan Tufan, "Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha iki sene önce Avrupa Şampiyonası'na gittim. Atmosfere, duygulara hakimim." ifadelerini kullandı.

"Bu sezon iyi bir performans sergiledim." diyen Tufan, "İstatistiklerim iyi ve o uçakta olmayı umuyorum. Montella'nın beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum." dedi.

Tufan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçta verileceğini düşünmüyorum. Geçirdiğimiz sezonun tamamına baktığınızda iyi ve olumlu performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve turnuvada olmayı gerçekten çok istiyorum."

Milli formayı 65 kez giyen Tufan, 9 gole katkı yapmıştı.