DSÖ yanıtladı: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor mu?

DSÖ’nün haftalık bilgilendirme toplantısına kurumun başkanı Dr. Tedros ve kurumda çalışan diğer doktorlar katıldı.

Toplantıda yer alan Dr. Maria von Kerkhove, sigara içenlerin Covid 19 nedeniyle daha az hastaneye kaldırıldığına dair bir çalışmayı incelediğini söyledi. Araştırmanın dikkatlice gözden geçirilmediğini belirten Kerkhove, virüsü taşıyanların solunum yolu hastalıklarından daha çabuk hayatını kaybettiklerini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre Kerkhove, karantina kısıtlamalarını kaldıran ülkeler hakkında ise, kısıtlamaların son derece kontrollü ve yavaş bir şekilde kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dor. van Kerkhove, virüsle ilgili atık sularında test edildiğini belirterek DSÖ bünyesinde, bu araştırmayı yapan bir ekip bulunduğunu belirtti.

DSÖ’DEN RUSYA YORUMU: GECİKMİŞ BİR SALGIN

DSÖ Sağlık Acil Programı Direktörü Dr. Michael Ryan ise, corona virüsü salgınına karşı sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkat çekerek “Bu hastalığı nasıl kontrol ettiğimize ilişkin temel meseleler üzerinde durmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Rusya’da art arda on binlerce vaka tespit edilmesine ilişkin “gecikmiş bir salgın” değerlendirmesini yapan Ryan, Asya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.



Ryan, Rusya’nın test sayısını arttırdığını, bu nedenle vaka ve ölü sayılarında daha çok artış yaşanabileceğini ifade etti. Ryan, coronaya karşı dünya genelinde Güney Kore’nin başarılı bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Dr. Michael Ryan, kendisinin ve meslektaşlarının ailelerini görmeyi ve kucaklamayı çok istediklerini ancak sevdiklerini korumak için sosyal mesafe uygulamak zorunda olduklarını belirtti.

Corona virüsüne karşı aşı bulunana kadar yaşam tarzlarımızda önemli bir değişiklik olacağını belirten Ryan, “Dayanışma sayesinde başarı kazanacağız. Herkes güvende olana kadar kimse güvendeymiş gibi davranmasın” dedi.