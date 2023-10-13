DSÖ'den İsrail'e çağrı: Tahliye kararını iptal edin

DÖS Genel Direktörü Tedros Adhanom, işgal altındaki Gazze’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini vurgulayarak tahliye kararının iptal edilmesini istedi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, İsrail’e bugün yaptığı çağrıda “Gazze'deki hastaneler kırılma noktasında. Acil yardım girişi olmazsa, temel sağlık hizmetleri durma noktasına gelecektir.

2018'de Gazze'yi ziyaret ettim. Tedaviye erişim zaten zordu. Yerleşim bölgesinin güneyine yapılacak toplu bir tahliyenin, geride kalanlar ya da tehlikeli ve belki de ölümcül bir toplu hareketin içinde kalan hastalar, sağlık çalışanları ve diğer siviller için felaket olacağını ilk elden biliyorum. Kararın iptali için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA