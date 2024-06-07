DSÖ'nün ''kuş gribi kaynaklı ilk ölüm'' açıklamasına yalanlama

Meksika, Dünya Sağlık Örgütünün, ülkede kuş gribi nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiği açıklamasını yalanladı.

DSÖ, Meksika’da bir kişinin kuş gribinin alt türü A (H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AA’nın haberine göre Meksika Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, DSÖ’nün hatalı bildiri paylaştığını savundu.

Alcocer, DSÖ’nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A (H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü duyurdu.

DSÖ "insana bulaşan kuş gribinde ilk ölüm" diyerek duyurmuştu

Dünya Sağlık Örgütü hafta başında yaptığı açıklamada göre, Meksika’da 59 yaşındaki bir kişinin H5N2 (kuş gribi) virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

DSÖ'nün açıklamasında ölen kişinin ateş, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı gibi belirtiler gösterdiği ve bu belirtileri göstermeden önce de 3 hafta boyunca hastanede yatarak tedavi gördüğü açıklanmıştı.