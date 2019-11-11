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  3. 11 Kasım 2019 11:23

Dubai'yi sağanak yağış vurdu

BAE'nin Dubai kentinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall'u su bastı. 2 emirlikte okullar tatil edilirken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Dubai'yi sağanak yağış vurdu
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı.

Dubai’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen, Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall'u su bastı. Dubai'nin birçok bölgesinde ulaşım durma noktasına gelirken, şiddetli yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra ve Resü'l-Hayme emirliklerinde yağış nedeniyle okulların tatil edildiği öğrenildi.

İHA

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