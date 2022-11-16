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Düğmeye kim bastı? Avrupa hava sahasında gizemli füze!

Düğmeye kim bastı? Avrupa hava sahasında gizemli füze!
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı yaklaşık 1 yıldır sürerken dün Ukrayna ile Rusya arasında sınırda bulunan bir köye düşen ve 2 kişinin ölümüne yol açan "gizemli füze" ortalığı karıştırdı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füzelerin sahibinin kim olduğu ortaya çıkmadı. ABD Başkanı Joe Biden, dikkat çeken bir açıklama yaptı ve 'Soruşturma bitene kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor' dedi.

 Rusya Savunma Bakanlığı da dün gece yarısı bir açıklama paylaşarak, olayın kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Przewodow köyüne düşen füzenin hangi ülke tarafından ateşlendiğine yönelik net bir bilgi bulunmuyor.

Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller, meydana gelen patlamada iki vatandaşlarının hayatını kaybettiğini ordunun savaşa hazır duruma geçtiğini belirtti.

 NATO da Polonya ile süreçle ilgili yakın temas içinde olduklarını füzenin kaynağını araştırdıklarını ifade etti.

ABD'den Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze isabet etmiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti. ABD'den gelen yeni açıklamada füzenin Kiev tarafından Rus füzelerini düşürmek için fırlatılan füzelerden biri olduğu belirtildi.

 

 

Etiketler füze polonya rusya abd ukrayna savaş
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