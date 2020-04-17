Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı

Geçen hafta teyitli 18 binden fazla bulaşı ve yaklaşık 1000 ölümün bulunduğu Afrika'da koronavirüs pandemisinin gelişmesiyle ilgili DSÖ Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti açıklamalar yaptı.

Dr. Matshidiso Moeti, BBC'ye demecinde, virüsün Afrika'nın başkenlerinden daha iç bölgelere geçtiğini, Güney Afrika, Nijerya, Fildişi Sahili, Kamerun ve Gana'da yayıldığını söyledi.

Afrika'nın çok sayıda koronavirüs hastası olması halinde bunları tedavi edecek kapasitesinin bulunmadığını, dolayısıyla tedaviden çok önlemeye odaklandıklarını aktaran Dr. Moeti, "Yoğun bakımda kritik tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısını en az indirgemek istiyoruz, çünkü Afrika ülkelerinin çoğunun uygun, yeterli yoğun bakım birimlerine sahip olmadığını biliyoruz" diyerek ekledi:

"Söylemek zorundayım ki, solunum cihazları eksikliği, ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri."

Ağır koronavirüs hastalarının hayatta kalabilmesi için solunum cihazları en önemli unsur.

Afrika'daki ilk teyitli koronavirüs kurbanlarından biri, martta ölen Zimbabveli gazeteci Zororo Makamba olmuştu.

Başkent Harare'deki yetkililer, Makamba'yı tedavi edecek solunum cihazlarının olmadığını söylemişti.

Virüsün aşırı nüfus yoğunluğuna sahip, aşırı kalabalık, temiz su ve sabuna erişim olmayan yerlerde yayılması ihtimali de başlıbaşına endişe nedeni.