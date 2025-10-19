  1. Anasayfa
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu

Fransa'nın başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi soyuldu. Napolyon'un 9 parçadan oluşan mücevherlerinin çalındığı belirlenirken, hırsızların kaçmayı başardığı açıklandı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, hırsızların pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girdiğini ve vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını bildirdi.
Fransa’daki ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soygun dünya gündemine oturdu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girdiğini bildirdi. Nunez, hırsızların bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandığını söyledi.

Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını aktardı.
Nunez, çalınan eşyaların ticari değerlerinin ötesinde, tarihi ve kültürel olarak hesaplanamaz bir değere sahip olduğunu ifade etti. Çalınan eşyaların kesin listesinin hazırlandığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı
Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.
Fransız polisi, Louvre Müzesi’ne giden yolları kapattı.

