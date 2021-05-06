Dünyada bir ilk! Mutasyonları etkisiz hale getiren aşı geliştirildi

Moderna, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlara karşı geliştirile ilk aşının başarılı olduğunu duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan corona virüsün endişe verici varyantlarına karşı geliştirilen ilk “ ince ayarlı” aşının başarılı olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, önde gelen şirketler Covid-19 aşılarının uyarlanmış versiyonlarını üretmek için yarışıyor. Moderna'nınkine benzer bir mRNA aşısına sahip olan Pfizer / BioNTech ve viral faktör yöntemi kullanan Oxford /AstraZeneca da Güney Afrika varyantı B1351 ve Brezilya varyantı P1'e karşı ince ayarlı aşılar geliştirme sürecinde bulunuyor.

VARYANTLARA KARŞI GELİŞTİRİLEN AŞILARA YÖNELİK İLK SONUÇLARI MODERNA AÇIKLADI

Bu süreçte sonuçlarını ilk açıklayan şirket ise Moderna oldu. ABD’li şirket, hem standart Covid aşısının güçlendirilmiş bir versiyonunu, hem de daha önce tam çift doz almış kişilerde uygulanabilecek aşının ince ayarlı bir versiyonunu test etti. Denemenin her aşaması için yirmi kişi, yani toplamda 40 yetişkin işe alındı.

Gönüllülere yapılan aşılamanın iki hafta sonra ardından Moderna, hem güçlendirici aşının hem de ince ayarlı aşının, kaygı verici iki varyantı etkisiz hale getirdiğini ve deneklerin kanlarındaki antikorları miktarının arttığını söyledi.

İNCE AYARLI AŞI, GÜÇLENDİRİCİ AŞIDAN DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETTİ

Ancak, mRNA-1273.351 adı verilen ve özellikle corona virüsün başak proteininde benzer mutasyonlara sahip Güney Afrika ve Brezilya varyantları ile savaşmak için tasarlanan ince ayarlı aşı, standart güçlendirici atış olan mRNA-1273'ten daha yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar üretti.

Moderna, aynı zamanda insanlara güçlendirici ve varyanta göre özel olarak tasarlanmış aşının bir karışımının verildiği bir klinik deneme yürüttüğünü de duyurdu. Söz konusu çalışmanın ilk sonuçları bir ön baskı halinde sunuldu.Kombine deneme tamamlandığında, meslektaş incelemesiyle yayınlanacak bir makale yayınlanacak.

YENİ AŞILARIN YAN ETKİLERİ HAFİF

Diğer taraftan Moderna, yeni aşıların çok az yan etkisi olduğunu ve bildirilenlerin hafif olduğunu söyledi. Enjeksiyon yerinde ağrı dışında en yaygın bildirilen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve eklem ağrısı olarak raporlandı.

Moderna CEO'su Stéphane Bancel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devam eden salgını yenmeye çalışırken, virüs geliştikçe tetikte olmaya kararlıyız. Güçlendirme stratejimizin bu yeni tespit edilen varyantlara karşı koruyucu olması gerektiğine olan güvenimizi pekiştiren bu yeni veriler bizi cesaretlendiriyor. "MRNA platformumuz, anahtar virüs mutasyonlarını içeren aşı adaylarının hızlı bir şekilde tasarlanmasına olanak tanıyor ve ihtiyaç duyulması halinde gelecekte varyant eşlemeli alternatif aşıların daha hızlı geliştirilmesine olanak tanıyor. Covid-19 aşımız için gerektiği kadar güncelleme yapmaya devam edeceğiz salgını kontrol etmek için” ifadelerini kullandı.

İLAÇ DÜZENLEYİCİLERİ: MUTASYON AŞILARI İÇİN BÜYÜK KLİNİK DENEMELERE İHTİYAÇ YOK

Öte yandan, Moderna’nın yeni aşıları sahada denenmedi, sadece küçük bir katılımcı grubu üzerinden değerlendirdi. Ancak, daha önce Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de dahil olmak üzere düzenleyici makamlar varyantlara karşı geliştirilen aşıların, orijinal aşıların acil durum onayı alması için gerekli olan büyük ölçekli titiz denemelerden geçmelerine gerek olmadığını açıkladı.