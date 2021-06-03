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Dünya'da kaç doz koronavirüs aşısı uygulandı?

Dünya'da kaç doz koronavirüs aşısı uygulandı?

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, uygulanan koronavirüs aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı.

Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 155 milyonu aştı. 

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 150 milyon 80 bin 582’si iyileşti.

ABD'de 27 milyon 986 bin 511, Hindistan'da 26 milyon 390 bin 584 ve Brezilya'da 15 milyon 168 bin 330 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 131 bin 453 kişi sağlığına kavuştu.

Etiketler korona koronavirüs aşı doz
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