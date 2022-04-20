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Dünyanın en ilginç mezar taşı: Sosyal medyada tartışma yarattı

Dünyanın en ilginç mezar taşı: Sosyal medyada tartışma yarattı

2018 yılında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Theresa 'Resa' Matautia isimli genç kızın mezarı sosyal medyada tartışma yarattı.

15 yaşında hayatını kaybeden Theresa 'Resa' Matautia isimli genç kızın anısına ailesi TikTok’ta bir hesap oluşturdu. Genç kızın hayatından kesitleri anlatan hesapta paylaşılan mezar taşı yoğun ilgi gördü. Pil yüzdesi ve Wi-Fi sembolleri gibi dikkat çekici detayların yer aldığı mezar taşında iPhone cep telefonunun tasarımı birebir uygulandı. Ekran bölümünde ise genç kızın ailesinden ve sevdiklerinden gelen duygusal mesajlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Mezar taşını paylaşan ağabey Geoffrey Matautia gönderisine, “Sürekli elindeydi, böyle anmak istedik. Kız kardeşimiz öldüğünde telefonunu mezar taşı yaptık” dedi.

Mezar taşının binlerce kişinin dikkatini çekmesi üzerine sosyal medya kullanıcı gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu ilginç ve yaratıcı bulduklarını belirterek beğendiklerini söyledi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise mezar taşını ölüye saygısızlık olarak nitelendirdi.

Etiketler tartışma mezar mezar taşı
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