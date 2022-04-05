Dünyanın kanını donduran fotoğraf! Tecavüz edip cansız bedenine gamalı haç kazıdılar

Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşım yaptı. Vasylenko, tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Ukraynalı bir kadının cansız bedenine ateşle ''Gamalı haç'' kazındığını belirtti.

Ukrayna'nın Buça kentinde önceki gün yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Tüyler ürperten görüntülerin ardından Ukrayna'nın Liberal Holos Partisi milletvekillerinden Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından tecavüze uğrayan bir kadının vücuduna çizilen 'Gamalı haç'ı paylaştı.

"BUNU RUS ERKEKLERİ YAPTI"

Vasylenko paylaşımında 'Rus askerleri yağmalıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyor... Gamalı haç şeklinde yanıkları olan kadınlar. Rusya. Bunu Rus erkekler yaptı" ifadelerine yer verdi.

ATEŞLE KAZIMIŞLAR

Liberal Holos partisi parlamenterinin paylaştığı görüntüde çürüklerle kaplı çıplak bir gövde görülüyor. Gövdenin derisi dağlanarak büyük bir Swastika sembolü çizilmiş.

RUSLARIN İDDİASI BAMBAŞKA

Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak belli olmamakla birlikte sosyal medyada Rusya yanlısı kullanıcıların görüntüyü daha önce paylaştığı ortaya çıktı. Rusya yanlısı kullanıcılar kadının derisine gamalı haç kazıyanın Ukrayna ordusunun Neo-Nazizm bağlantıları ile bilinen Azak Taburu olduğunu öne sürüyor.