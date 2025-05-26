Dünyanın turistik zirvesinde çığ kabusu: 5 kayakçı öldü

İsviçre'nin Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.

İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağ'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Savcılık, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğunu aktardı.

İsviçre basını, cesetlerin 3'ünün terk edilmiş kayakların birkaç yüz metre aşağısında bir çığ enkazının üzerinde, diğer ikisinin ise 4 bin 199 metre yükseklikte bulunduğunu ifade etti.

Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, henüz kimlik tespiti yapılmadı.

İHA