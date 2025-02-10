Ege 5,1'lik depremle sarsıldı

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası Yunanistan'ın Santorini adası merkezli olarak 1 haftayı aşkın süredir devam ederken dün gece de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre, son kaydedilen depremin saat 22:05 sularında 5.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Yurttaşlar sosyal medyada depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği bilgisini paylaştı.

5.1 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı.

Türkiye kıyılarına yaklaşık 200-250 kilometre uzakta meydana gelen depremin çevre illerden hissedildiği kaydedildi. Sosyal medyada kullanıcılar depremin İzmir, Aydın ve çevre kentlerden de hissedildiği bilgisini paylaştı.